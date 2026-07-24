В Воронеже появились две новых управляющих компании

В июле на заседании лицензионной комиссии Воронежской области предоставили лицензии на управление многоквартирными домами двум организациям: ООО «УК Презентабельность» и ООО «УК Южный». Об этом рассказали в Государственной жилищной инспекции Воронежской области.
Документы соискателей предварительно прошли проверку на соответствие нормативным требованиям, сообщили в ведомстве.
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