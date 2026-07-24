Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове 600 тысяч долларов взыскали с московской фирмы, торгующей топливом

Суд в Ростове поддержал иск на 607,7 тысячи долларов к московской фирме.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону с московской компании взыскали более 600 тысяч долларов. Требования истца полностью удовлетворил Арбитражный суд Ростовской области. Информация опубликована в электронной картотеке дел инстанции.

— Исковые требования удовлетворить. Взыскать задолженность 607 716 долларов США 70 центов, пени 30 385 долларов США 70 центов в рублях по курсу Центрального банка России, установленного на дату фактического платежа, судебные расходы 716 160 рублей, — говорится в решении суда.

Детали неизвестны. По открытым данным, иск от московского предприятия, основная деятельность которого связана с морскими грузоперевозками, поступил в суд 13 апреля 2026 года. Ответчик — другое ООО, по открытым данным в сети, специализируется на оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом.

Решение вступит в силу 13 августа 2026 года, если не будет подана апелляционная жалоба. Судебное постановление может быть обжаловано.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше