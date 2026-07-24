В Ростове 600 тысяч долларов взыскали с московской фирмы, торгующей топливом

Детали неизвестны. По открытым данным, иск от московского предприятия, основная деятельность которого связана с морскими грузоперевозками, поступил в суд 13 апреля 2026 года. Ответчик — другое ООО, по открытым данным в сети, специализируется на оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом.