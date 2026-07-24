Mash: Лобода и Плетнева провели тайный корпоратив для дочки бизнесмена в Казахстане

Певица Светлана Лобода и экс-участница группы «Винтаж» Анна Плетнева провели в Казахстане тайный совместный корпоратив в честь первого дня рождения дочери одного из богатейших предпринимателей Грузии. Об этом в пятницу, 24 июля, рассказали в Telegram-канале Mash.
Сами заказчики проживают в Алма-Ате. 19 июля на территории парка при Swissotel Almaty они организовали праздник в морской тематике для годовалой дочери Амали. Артистки вышли в соответствующих костюмах.
Первой гостей развлекала Плетнева — она выступала 40 минут и заработала 3,5 миллиона рублей. Лобода в свою очередь была специальным сюрпризом. Ее гонорар составил около 13,8 миллиона рублей. С учетом перелета, проживания, райдера и других расходов она обошлась заказчикам в 16,6 миллиона рублей.
Российская певица прибыла на корпоратив и покинула его с максимальной конспирацией — она ехала окольными путями, в черной накидке. Несмотря на публичную позицию, артистка исполняла песни на русском языке, уточнили в публикации.
В ноябре Лобода жаловалась на спад в карьере после отъезда из России в 2022 году. Певица отметила, что испытывает ощущение, будто падает с большой высоты вниз. На данный момент она проживает в Латвии.