Серафима Фокина берёт второе золото в Калуге

На дистанции 100 метров баттерфляем Фокина показала, что умеет не только держать темп, но и взрываться в нужный момент. Её 59,46 секунды принесли уверенное золото: москвичка Варвара Хвесюк финишировала второй с результатом 59,92, а бронзу забрала Арина Керженева из Республики Марий Эл — 1:00.19. В этой плотной борьбе каждая сотая была на вес золота, но именно Серафима сумела удержать лидерство до касания.