В Ростовской области опубликовали средние цены на продукты в июле

В Ростовской области показали средние розничные цены на основные продукты питания по состоянию на 20 июля. Данные мониторинга опубликовал Ростовстат.
Говядина в среднем стоит 711 ₽ за кг. Наименьшая цена зафиксирована в Сальске — 657 ₽, наибольшая — в Таганроге: 724,01 ₽ В Шахтах килограмм говядины обходится в 700 ₽, в Волгодонске — 708 ₽, в Миллерово — 711 ₽, в Ростове-на-Дону — 718 ₽
Свинина в среднем продается по 431 ₽ за кг. Дешевле всего — в Ростове-на-Дону: 410 ₽ Дороже всего — в Шахтах: 455 ₽ В Волгодонске цена составляет 433 ₽, в Миллерово — 436 ₽, в Сальске — 437 ₽, в Таганроге — 453 ₽
Куры охлажденные и мороженые в среднем стоят 254 ₽ за кг. Наименьшая цена — в Миллерово: 234 ₽, наибольшая — в Таганроге: 265 ₽ В Шахтах курятина продается по 240 ₽, в Сальске — по 250 ₽, в Ростове-на-Дону — по 254 ₽, в Волгодонске — по 257 ₽
Сливочное масло в среднем обходится в 1 044 ₽ за кг. Самая низкая цена — в Миллерово: 951 ₽, самая высокая — в Ростове-на-Дону: 1 097,64 ₽ В Сальске масло стоит 966 ₽, в Таганроге — 978 ₽, в Шахтах — 1 038 ₽, в Волгодонске — 1 096 ₽
Молоко питьевое цельное пастеризованное жирностью 2,5−3,2% в среднем продается по 94,73 ₽ за литр. Дешевле всего — в Миллерово: 91 ₽, дороже всего — в Волгодонске: 98 ₽ В Шахтах литр молока стоит 92 ₽, в Таганроге — 93 ₽, в Сальске — 95 ₽, в Ростове-на-Дону — 95,65 ₽
Десяток куриных яиц в среднем стоят 85,88 ₽ Наименьшая цена зафиксирована в Волгодонске — 70,43 ₽, наибольшая — в Миллерово: 93,17 ₽ В Сальске десяток яиц обходится в 81 ₽, в Таганроге — в 82 ₽, в Шахтах — в 88 ₽, в Ростове-на-Дону — в 89 ₽
Хлеб и изделия из пшеничной муки различных сортов в среднем стоят 111 ₽ за кг. Наименьшая цена — в Шахтах: 106,08 ₽, наибольшая — в Таганроге: 114,69 ₽ В Сальске и Миллерово хлеб продается по 108 ₽, в Волгодонске и Ростове-на-Дону — по 112 ₽
Килограмм картофеля в среднем стоит 68,64 ₽ Дешевле всего — в Сальске: 65,04 ₽, дороже всего — в Шахтах: 73,33 ₽ В Волгодонске килограмм картофеля обходится в почти 66 ₽, в Ростове-на-Дону — в 68 ₽, в Таганроге — в 68 ₽, в Миллерово — в 72 ₽