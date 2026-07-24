В Ростовской области опубликовали средние цены на продукты в июле

Килограмм картофеля в среднем стоит 68,64 ₽ Дешевле всего — в Сальске: 65,04 ₽, дороже всего — в Шахтах: 73,33 ₽ В Волгодонске килограмм картофеля обходится в почти 66 ₽, в Ростове-на-Дону — в 68 ₽, в Таганроге — в 68 ₽, в Миллерово — в 72 ₽