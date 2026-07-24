Пока одни искали солнце, Аян собирал ливни: Названо самое «мокрое» место России

Эксперты предупредили, что разрушительные наводнения в России в ближайшие десятилетия могут стать регулярным явлением. Сильнее всего изменения могут затронуть Урал, Сибирь, Дальний Восток и Северный Кавказ. Специалисты связывают рост числа паводков с глобальным потеплением. По словам доктора технических наук РУДН Владимира Тетельмина, из-за повышения температуры увеличивается испарение влаги с поверхности океана, что приводит к более сильным ливням.