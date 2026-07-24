Смертельный номер: на Сельме водитель внедорожника на ходу пытался скинуть мужчину, вцепившегося в капот машины

В Калининграде круговая развязка на пересечении ул. Гайдара, Нарвская и Генерала Челнокова превратилась в цирковой манеж со смертельным номером. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы в пятницу, 24 июля.
По словам свидетелей, двое водителей, что-то не поделили на дороге и устроили словесную перепалку. После этого один из участников конфликта бросил свою машину и запрыгнул на капот Toyota. Мужчина за рулём внедорожника попытался сбросить своего случайного попутчика. Чем закончилась поездка каскадёра-любителя, неизвестно.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше