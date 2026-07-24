Смертельный номер: на Сельме водитель внедорожника на ходу пытался скинуть мужчину, вцепившегося в капот машины

По словам свидетелей, двое водителей, что-то не поделили на дороге и устроили словесную перепалку. После этого один из участников конфликта бросил свою машину и запрыгнул на капот Toyota. Мужчина за рулём внедорожника попытался сбросить своего случайного попутчика. Чем закончилась поездка каскадёра-любителя, неизвестно.