Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельный номер: на Сельме водитель внедорожника на ходу пытался скинуть мужчину, вцепившегося в капот машины

Причина дорожного конфликта неизвестна.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде круговая развязка на пересечении ул. Гайдара, Нарвская и Генерала Челнокова превратилась в цирковой манеж со смертельным номером. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы в пятницу, 24 июля.

По словам свидетелей, двое водителей, что-то не поделили на дороге и устроили словесную перепалку. После этого один из участников конфликта бросил свою машину и запрыгнул на капот Toyota. Мужчина за рулём внедорожника попытался сбросить своего случайного попутчика. Чем закончилась поездка каскадёра-любителя, неизвестно.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше