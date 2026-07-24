Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянка согласилась на теракт против силовика в обмен на ПМЖ в стране Евросоюза

ФСБ: россиянке и ее детям обещали ПМЖ в стране ЕС в обмен на совершение теракта.

Источник: Комсомольская правда

Россиянка, которую сотрудники ФСБ задержали в Москве, пошла на совершение теракта в отношении российского силовика в обмен на предоставление постоянного места жительства (ПМЖ) в одной из стран Евросоюза. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Женщина сама вышла на связь с куратором в социальных сетях.

«Она сообщила ему о готовности участия в террористической деятельности в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) была задержана 30-летняя россиянка, пытавшаяся совершить теракт в отношении сотрудника органов безопасности по заданию украинских спецслужб.

Подозреваемая через Турцию и Молдову выехала на Украину, где прошла инструктаж. Затем злоумышленница вернулась в Россию, забрала взрывчатку из тайника под Самарой и прибыла в Московский регион для теракта.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше