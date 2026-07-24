Россиянка согласилась на теракт против силовика в обмен на ПМЖ в стране Евросоюза

Россиянка, которую сотрудники ФСБ задержали в Москве, пошла на совершение теракта в отношении российского силовика в обмен на предоставление постоянного места жительства (ПМЖ) в одной из стран Евросоюза. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.