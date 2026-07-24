Россиянка согласилась на теракт против силовика в обмен на ПМЖ в стране Евросоюза

Женщина сама вышла на связь с куратором в социальных сетях.
«Она сообщила ему о готовности участия в террористической деятельности в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза», — говорится в сообщении.
Ранее в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) была задержана 30-летняя россиянка, пытавшаяся совершить теракт в отношении сотрудника органов безопасности по заданию украинских спецслужб.
Подозреваемая через Турцию и Молдову выехала на Украину, где прошла инструктаж. Затем злоумышленница вернулась в Россию, забрала взрывчатку из тайника под Самарой и прибыла в Московский регион для теракта.
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