В Красноярске пройдет фестиваль электронной музыки и гастрокультуры

Пространство фестиваля будет поделено на три тематические музыкальные зоны. На площадке хаус-музыки с видом на Николаевскую сопку и Енисей запланированы выступления сибирских и столичных диджеев, музыкальных групп и академических музыкантов, среди которых Mindo, Darksun, Mr.Z, Altum Unda и Oleg Messer.