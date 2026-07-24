В Красноярске пройдет фестиваль электронной музыки и гастрокультуры

В Красноярске на территории фанпарка «Бобровый лог» состоится межжанровый фестиваль электронной музыки и сибирской гастрокультуры «Коннект х Тайгастро». Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Мероприятие пройдет 1 августа с 17:00 до 23:00 на вершине канатной дороги К1.
Пространство фестиваля будет поделено на три тематические музыкальные зоны. На площадке хаус-музыки с видом на Николаевскую сопку и Енисей запланированы выступления сибирских и столичных диджеев, музыкальных групп и академических музыкантов, среди которых Mindo, Darksun, Mr.Z, Altum Unda и Oleg Messer.
Вторую зону организаторы посвятят этническому направлению. На локации с видом на национальный парк «Красноярские Столбы» пройдут выступления исполнителей живой фолк-музыки, духовные практики, а также откроется ярмарка ремесел.
Третьей площадкой станет техно-полюс с обзором на скалу Такмак и Торгашинский хребет. Здесь представят электронную музыку от приглашенных и местных артистов, в числе которых Наташа Abelle, Roma Zuckerman и Spiridonov.
Стоимость билетов составит 2,4 тыс. рублей, в день события — 3,5 тыс. рублей. Отметим, на предстоящих выходных в Шарыпово пройдет фестиваль «Открытие», объединивший динозавров, творчество и музыку.