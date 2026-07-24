Рейс в Минеральные Воды задержали в нижегородском аэропорту 24 июля

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Минеральные воды перенесли на два часа 24 июля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта имени В. П. Чкалова.
Самолет должен был отправиться в Ставропольский край в 13:45. По неизвестным причинам время рейса переназначили: теперь вылет запланирован на 15:40.
Также с опозданием в столицу ПФО прибудет борт из Калининграда — вместо 12:30 в 14:30.
Ранее мы писали, что число рейсов из Нижнего Новгорода в Хургаду увеличили в июле.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше