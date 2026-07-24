Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс в Минеральные Воды задержали в нижегородском аэропорту 24 июля

С опозданием в столицу ПФО прибудет самолет из Калининграда.

Источник: Живем в Нижнем

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Минеральные воды перенесли на два часа 24 июля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта имени В. П. Чкалова.

Самолет должен был отправиться в Ставропольский край в 13:45. По неизвестным причинам время рейса переназначили: теперь вылет запланирован на 15:40.

Также с опозданием в столицу ПФО прибудет борт из Калининграда — вместо 12:30 в 14:30.

Ранее мы писали, что число рейсов из Нижнего Новгорода в Хургаду увеличили в июле.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше