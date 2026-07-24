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Госпредприятие себе в ущерб дало займ замдиректора на 430 000 рублей под 1% на 20 лет — вмешался КГК

Госпредприятие дало займ замдиректора на 430 000 рублей, но об этом узнал КГК.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси государственное предприятие дало займ заместителю директора на 430 000 рублей. Как отреагировал Комитет госконтроля, рассказала пресс-служба ведомства.

КГК установил, что госпредприятие в Минске предоставило замдиректора займ на 430 тысяч белорусских рублей на покупку квартиры сроком на 20 лет под 1% годовых. При этом данный руководитель не состоял на учете нуждающихся в улучшении жилищных, а в организации работал совсем недолгий срок.

Более того, в момент, когда предприятие предоставило займ замдиректора, у самой организации не хватило денег, чтобы купить специализированную технику для производственных нужд. В итоге предприятие вынуждено было брать ее в аренду.

После проверки Мингорисполком дал объективную оценку действиям руководства предприятия. Директора привлекли к ответственности.

— Принимаются меры по возврату займа и исключению возможности предоставления аналогичных займов работникам, которые не состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, — прокомментировали в КГК.

Ранее КГК сказал, кто в Беларуси может получить штрафы за подработку.

Тем временем Минобразования назвало причину снижения проходного балла в медвузы Беларуси.