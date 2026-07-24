Госпредприятие себе в ущерб дало займ замдиректора на 430 000 рублей под 1% на 20 лет — вмешался КГК

КГК установил, что госпредприятие в Минске предоставило замдиректора займ на 430 тысяч белорусских рублей на покупку квартиры сроком на 20 лет под 1% годовых. При этом данный руководитель не состоял на учете нуждающихся в улучшении жилищных, а в организации работал совсем недолгий срок.