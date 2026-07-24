Новый завод в Красноярском крае обеспечит рынок трубопроводной арматурой

Ключевая особенность проекта — высокая степень локализации, которая гарантирует стабильность поставок и независимость от импорта. Ранее аналогичную продукцию закупали за рубежом, теперь ее будут выпускать в регионе. Инвестиции составили 100 миллионов рублей, создано 50 рабочих мест.