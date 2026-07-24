Новый завод в Красноярском крае обеспечит рынок трубопроводной арматурой

На новом предприятии в Железногорске Красноярского края стартовал выпуск стальных клиновых задвижек для нефтегазовой, энергетической и химической отраслей. На площадке организован полный цикл — от разработки документации до гидравлических испытаний и окраски готовых изделий.
Мощности распределены по двум локациям. В Железногорске работает производство с оснащением для плавки, литья и контроля качества. В Красноярске — участки механической обработки, сборки и испытаний, рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Ключевая особенность проекта — высокая степень локализации, которая гарантирует стабильность поставок и независимость от импорта. Ранее аналогичную продукцию закупали за рубежом, теперь ее будут выпускать в регионе. Инвестиции составили 100 миллионов рублей, создано 50 рабочих мест.
Изделия завода предназначены для перекрытия потока рабочей среды на трубопроводах. Они востребованы в энергетике, нефтегазовой, химической, горнорудной и строительной отраслях.
В составе предприятия работает инжиниринговый центр. Он занимается 3D-моделированием, разработкой документации, математическим моделированием литейных процессов и проверкой прочности. Это помогает находить дефекты до запуска в серию и повышать качество.
В 2026 году завод планирует выпустить 500 единиц на 50 миллионов рублей. В 2027 году — нарастить производство до 1500 штук с объемом реализации 150−200 миллионов рублей.
«Мы выпускаем продукцию под задачи заказчика, используем только отечественные материалы и комплектующие. Это позволяет потребителям отказаться от импортных аналогов. Мы закроем потребности рынка в надежной запорной арматуре», — отметил генеральный директор предприятия Леонид Афоничев.
Большая часть оборудования и комплектующих, которыми оснащено новое предприятие, — российского производства.
Первые контракты уже заключены с предприятиями ТЭК и горнорудной промышленности. В планах — расширение номенклатуры и выход на новые рынки.
Как отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков, открытие нового производства в регионе — еще один шаг к укреплению технологического суверенитета страны.