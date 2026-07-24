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Шедший на Украину сухогруз с углем из США подвергся атаке в Черном море

В Черном море у берегов Румынии поврежден сухогруз Christiana B с углем. По данным МВД Румынии, причиной ЧП мог стать подрыв на мине или удар морского дрона. Экипаж не пострадал.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Грузовое судно Christiana B под флагом Либерии, перевозившее уголь из американского Норфолка на Украину, получило повреждения в результате ЧП в акватории Черного моря. Инцидент произошел в экономической зоне Румынии, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

По предварительным данным румынского ведомства, взрыв в районе одного из трюмов мог произойти из-за детонации морской мины или атаки безэкипажного катера. ЧП зафиксировано примерно в 22 морских милях к юго-востоку от порта Сфынту-Георге.

Экипаж сухогруза подал сигнал бедствия. По информации капитана, пострадавших среди членов команды нет. На помощь аварийному судну были оперативно направлены два спасательных катера Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море и поисково-спасательный вертолет.

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