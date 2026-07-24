Шедший на Украину сухогруз с углем из США подвергся атаке в Черном море

По предварительным данным румынского ведомства, взрыв в районе одного из трюмов мог произойти из-за детонации морской мины или атаки безэкипажного катера. ЧП зафиксировано примерно в 22 морских милях к юго-востоку от порта Сфынту-Георге.
Экипаж сухогруза подал сигнал бедствия. По информации капитана, пострадавших среди членов команды нет. На помощь аварийному судну были оперативно направлены два спасательных катера Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море и поисково-спасательный вертолет.