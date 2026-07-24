Лидер «Чайфа» разругал жару и ремонт площади Павших Борцов в Волгограде

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин записал видео из Волгограда, в котором раскритиковал состояние площади Павших Борцов. Артист остановился в отеле «Волгоград», откуда открывается вид на главную площадь города, где сейчас идёт ремонт с использованием строительной техники.
«Ну что, мы приехали в Волгоград. Если вы ждёте прогулки по городу, то её не будет. В-первых, в этом отеле мы живём уже много лет и раза три прогулки я снимал точно — ходил и направо, и налево, и к реке. Вот, поэтому. А ещё и жарко очень. А тут ещё сейчас площадь центральную ремонтируют, вот видите, разруха какая», — поделился исполнитель.
Концерт тем не менее состоится 24 июля в амфитеатре на центральной набережной, подтвердил музыкант.
«Поэтому всем привет, ждём на концерте в Волгограде. Говорят, очень красивая новая площадка, открытая с видом на Волгу», — приглашает Шахрин.
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