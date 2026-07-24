На Дону за сутки потушили девять техногенных пожаров, один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. За минувшие сутки, 23 июля, огнеборцы ликвидировали 19 возгораний на территории донского региона. Пожарно-спасательные подразделения справились с девятью техногенными пожарами и 10 загораниями сухой растительности или камыша. В результате этих происшествий пострадал один человек. Помимо борьбы с огнем, специалистов экстренного ведомства привлекали к ликвидации последствий пяти дорожно-транспортных происшествий. Всего в оперативных работах за отчетный период участвовали 224 человека и 56 единиц специальной техники.