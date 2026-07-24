Студенты-атомщики из шести стран прошли практику в Нововоронеже

«Мы видим огромный интерес к российским атомным технологиям со стороны студентов из самых разных уголков планеты — от жаркой Африки и Шри-Ланки до стран Центральной Азии и Восточной Европы. Наша задача — не просто передать теоретические знания, а дать ребятам почувствовать инструмент в руках на реальном полигоне. Уверен, что полученные навыки станут прочным фундаментом для их будущей карьеры и укрепят международные профессиональные связи», — сказал руководитель учебно-тренировочного подразделения «Нововоронежатомэнергоремонта» Сергей Ерин.