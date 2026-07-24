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Полицейские задержали 19-летнего дроппера в Лукояновском районе

Молодой человек перевел аферистам более 1 млн рублей.

Источник: Живем в Нижнем

19-летнего дроппера поймали в Лукояновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В феврале студент получил от неизвестного в мессенджере предложение о заработке и согласился с его условиями. На счет молодого человека поступали деньги, которые переводил на другие указанные реквизиты. В общей сложности он отправил злоумышленникам более 1 000 000 рублей, а сумма его вознаграждения составила 10 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей. Фигурант дал признательные показания. В отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее мы писали, что девять дропперов поймали в Нижегородской области за неделю.