Полицейские задержали 19-летнего дроппера в Лукояновском районе

19-летнего дроппера поймали в Лукояновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В феврале студент получил от неизвестного в мессенджере предложение о заработке и согласился с его условиями. На счет молодого человека поступали деньги, которые переводил на другие указанные реквизиты. В общей сложности он отправил злоумышленникам более 1 000 000 рублей, а сумма его вознаграждения составила 10 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей. Фигурант дал признательные показания. В отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Ранее мы писали, что девять дропперов поймали в Нижегородской области за неделю.