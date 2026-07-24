Полицейские задержали 19-летнего дроппера в Лукояновском районе

В феврале студент получил от неизвестного в мессенджере предложение о заработке и согласился с его условиями. На счет молодого человека поступали деньги, которые переводил на другие указанные реквизиты. В общей сложности он отправил злоумышленникам более 1 000 000 рублей, а сумма его вознаграждения составила 10 000 рублей.