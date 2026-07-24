Жителя Арзамаса будут судить за попытку дать взятку сотруднику ППС

Инцидент произошел в июле на улице Паландина. Во время патрулирования полицейские заметили мужчину, который распивал алкоголь в общественном месте. Когда правоохранители начали составлять административный протокол, арзамасец предложил сотруднику ППС взятку, а затем самостоятельно поместил 2000 рублей в рабочий планшет инспектора.