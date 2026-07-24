Жителя Арзамаса будут судить за попытку дать взятку сотруднику ППС

Распитие спиртного в общественном месте обернулось для жителя Арзамаса уголовным делом. Чтобы избежать наказания, мужчина попытался дать взятку полицейскому, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Инцидент произошел в июле на улице Паландина. Во время патрулирования полицейские заметили мужчину, который распивал алкоголь в общественном месте. Когда правоохранители начали составлять административный протокол, арзамасец предложил сотруднику ППС взятку, а затем самостоятельно поместил 2000 рублей в рабочий планшет инспектора.
Возбуждено уголовное дело. 43-летний фигурант помещен в специальное помещение для задержанных лиц по линии административного законодательства. Ему грозит до года лишения свободы.
Ранее мы писали, что экс-сотрудницу завода в Дзержинске осудили на 8 лет за взятки в 4 млн рублей.