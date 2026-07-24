Два фильма Кесьлевского идут в кино: объясняем, почему их нужно увидеть

В телевизионной версии Кесьлевский оставляет героев в эмоциональном вакууме. В полнометражной он дописывает великий финал, совершая инверсию взгляда. Теперь Магда глядит в подзорную трубу Томека на свои окна и впервые видит свою жизнь, свою уязвимость и одиночество. Она познает себя через взгляд другого человека, ее полюбившего. Там, в окне напротив она ощутит, наконец, вес любви на своем плече. Единственный жест открывает ей, что и как чувствовал Томек, что он знал о ней, и почему это называется «любовь». У Кесьлевского, любившего кино Андрея Тарковского, вместо зеркала окно, посмотрев в которое можно узнать себя.