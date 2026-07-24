В Кировском районе за полгода вывезли более 13 КамАЗов старых покрышек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кировском районе подвели итоги работы мобильной бригады за первое полугодие 2026 года. За это время специалисты собрали и вывезли более 270 кубометров автомобильных покрышек — это объем, сопоставимый с загрузкой 13 КамАЗов.