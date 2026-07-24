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В Кировском районе за полгода вывезли более 13 КамАЗов старых покрышек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кировском районе подвели итоги работы мобильной бригады за первое полугодие 2026 года. За это время специалисты собрали и вывезли более 270 кубометров автомобильных покрышек — это объем, сопоставимый с загрузкой 13 КамАЗов.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кировском районе подвели итоги работы мобильной бригады за первое полугодие 2026 года. За это время специалисты собрали и вывезли более 270 кубометров автомобильных покрышек — это объем, сопоставимый с загрузкой 13 КамАЗов.

Больше всего старых шин обнаружили на улицах Новой и Транзитной — оттуда вывезли свыше 100 покрышек. Кроме того, бригада очистила территории общей площадью 54 тысячи квадратных метров, собрала более 250 мешков мусора и вывезла 27 кубометров крупногабаритных отходов.

Летом специалисты также занимаются покосом травы, устранением вандальных надписей и демонтажем незаконной рекламы.