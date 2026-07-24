«АвтоВАЗ» планирует запустить производство Lada Granta с «автоматом» в 2027 году

Российский производитель «АвтоВАЗ» в следующем году планирует запустить производство седанов Lada Granta с автоматической трансмиссией. Информация об этом следует из сообщения концерна.
В пресс-службе компании напомнили, что с 27 июля по 16 августа сотрудники уйдут в ежегодный корпоративный отпуск, во время которого будет производиться модернизация производственных линий.
— Отдельный объем работ ориентирован на дальнейшее развитие модельного ряда Lada, в том числе подготовку к выпуску Lada Granta, оснащенной автоматической трансмиссией, в 2027 году, — уточнили в сообщении.
Кроме того, в ходе отпуска будет проведен ремонт, обслуживание и модернизация технологического оборудования и оснастки. Организация также улучшит условия труда работников. Финансирование вышеуказанных проектов превысит 370 миллионов рублей.
В апреле компания также запустила сервис подписки на автомобили марки Lada. Первой в ней оказалась Lada Vesta с двигателем объемом 1,6 литра и автоматической трансмиссией в комплектации «Практик» за 43 990 рублей в месяц.