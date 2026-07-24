Суд не стал банкротить воронежский «Турбонасос» по иску петербургской компании

Кроме того, суд отказал «Турбонасосу» в привлечении «Роскосмоса» к разбирательству в качестве федерального органа, отвечающего за политику в отрасли. Причины решений в резолютивной части определения не раскрыты, а мотивировочная еще не опубликована. Их можно обжаловать в течение месяца.