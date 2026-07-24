Москвичей предупредили об экстремальных ливнях

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы об экстремальных ливнях. За пять рабочих дней следующей недели в городе выпадет месячная норма осадков.
По словам синоптика, последние июльские дни будут чуть теплее, но вместе с этим придут и интенсивные осадки — наиболее дождливыми и грозовыми станут среда и четверг.
«Возможны экстремальные ливни с суточной интенсивностью до 30−40 литров небесной влаги на каждый квадратный метр московских улиц! За 5 рабочих дней на Москву выльется месячная норма осадков — до 80−88 мм», — сообщил Тишковец.
Ранее в Гидрометцентре сообщали о сезоне дождей в Москве.
Читайте также: Туман накроет Подмосковье: видимость упадёт до 300 метров.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.