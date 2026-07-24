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Москвичей предупредили об экстремальных ливнях

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы об экстремальных ливнях.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы об экстремальных ливнях. За пять рабочих дней следующей недели в городе выпадет месячная норма осадков.

По словам синоптика, последние июльские дни будут чуть теплее, но вместе с этим придут и интенсивные осадки — наиболее дождливыми и грозовыми станут среда и четверг.

«Возможны экстремальные ливни с суточной интенсивностью до 30−40 литров небесной влаги на каждый квадратный метр московских улиц! За 5 рабочих дней на Москву выльется месячная норма осадков — до 80−88 мм», — сообщил Тишковец.

Ранее в Гидрометцентре сообщали о сезоне дождей в Москве.

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