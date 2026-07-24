Освободившийся Михаил Ефремов не пришел на 60‑летие Ивана Охлобыстина

Актер Иван Охлобыстин широко отметил 60-летний юбилей в кругу семьи и друзей. Дочь артиста Евдокия поделилась в социальных сетях кадрами с праздника, однако среди гостей не оказалось его давнего друга Михаила Ефремова.
Ранее Охлобыстин регулярно навещал коллегу в местах лишения свободы и публично поддерживал его досрочное освобождение. Однако после выхода Ефремова на свободу их общение практически прекратилось. По словам Охлобыстина, он не хочет быть навязчивым и дает другу время на адаптацию, передает «7 Дней.ru».
Ефремов сейчас вынужденно снимает жилье. Он оставил квартиру на Арбате своей бывшей жене Софье Кругликовой и троим детям. Ефремов решил не вступать в имущественные споры, чтобы не отбирать жилье у семьи. При этом он не переехал к своей возлюбленной Дарье Белоусовой.
Еще 8 сентября 2020 года Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельной аварии на Садовом кольце и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позднее инстанция смягчила наказание до семи лет и шести месяцев. Актера освободили по УДО после 4,5 года колонии.