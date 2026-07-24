Освободившийся Михаил Ефремов не пришел на 60‑летие Ивана Охлобыстина

Ефремов сейчас вынужденно снимает жилье. Он оставил квартиру на Арбате своей бывшей жене Софье Кругликовой и троим детям. Ефремов решил не вступать в имущественные споры, чтобы не отбирать жилье у семьи. При этом он не переехал к своей возлюбленной Дарье Белоусовой.