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Если контейнеров во дворе не хватает — куда обращаться жителям

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Переполненные мусорные контейнеры не всегда связаны с нарушением графика вывоза отходов. Иногда причина в том, что установленного количества контейнеров уже недостаточно для всех жителей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Переполненные мусорные контейнеры не всегда связаны с нарушением графика вывоза отходов. Иногда причина в том, что установленного количества контейнеров уже недостаточно для всех жителей.

Количество и объем контейнеров рассчитываются с учетом нормативов накопления ТКО, числа пользователей площадки и частоты вывоза мусора. Если жителей стало больше или изменились условия эксплуатации, может потребоваться корректировка схемы накопления отходов.

Если вы считаете, что контейнеров во дворе недостаточно, необходимо обратиться в управляющую организацию через приложение «Госуслуги Дом». Специалисты помогут разобраться в ситуации и подскажут, нужны ли дополнительные контейнеры и какие решения для этого потребуется принять.