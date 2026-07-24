Если контейнеров во дворе не хватает — куда обращаться жителям

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Переполненные мусорные контейнеры не всегда связаны с нарушением графика вывоза отходов. Иногда причина в том, что установленного количества контейнеров уже недостаточно для всех жителей.
Количество и объем контейнеров рассчитываются с учетом нормативов накопления ТКО, числа пользователей площадки и частоты вывоза мусора. Если жителей стало больше или изменились условия эксплуатации, может потребоваться корректировка схемы накопления отходов.
Если вы считаете, что контейнеров во дворе недостаточно, необходимо обратиться в управляющую организацию через приложение «Госуслуги Дом». Специалисты помогут разобраться в ситуации и подскажут, нужны ли дополнительные контейнеры и какие решения для этого потребуется принять.