Если контейнеров во дворе не хватает — куда обращаться жителям

Если вы считаете, что контейнеров во дворе недостаточно, необходимо обратиться в управляющую организацию через приложение «Госуслуги Дом». Специалисты помогут разобраться в ситуации и подскажут, нужны ли дополнительные контейнеры и какие решения для этого потребуется принять.