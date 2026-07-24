Когда в Казахстане запустят аэротакси: названы ориентировочные сроки

«Стоит отметить, что для города Алатау, где мы запускаем эту систему, уже создан и подписан президентом конституционный закон, который также отмечает, что он есть. Более того, совершенно недавно был внесен пакет изменений и дополнений в законодательство РК, которые также ввели понятия аэротакси, вертипортов и так далее. То есть все те элементы, которые нам необходимы. Также есть демонстрация наших корейских партнеров, которые представляют систему навигации и диспетчеризации. Она не только для аэротакси, это еще и для дронов. То есть все, что будет двигаться в воздухе, будет также регулироваться, как и большая авиация. Соответственно, после того, как все это будет введено, после того, как будет подготовлен ряд подзаконных актов, аппарат будет сертифицирован, и мы получим сертифицированных пилотов», — продолжил Данияр Утеулин.