ВМС Украины впервые получили право управлять силами НАТО

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное появление войск НАТО на Украине категорически неприемлемо для Москвы. По его словам, планы по размещению иностранных контингентов действительно разрабатываются странами альянса. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не может допустить их реализации.