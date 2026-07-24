Военно-морские силы Украины впервые получили подтвержденную НАТО возможность управлять многонациональными соединениями альянса по борьбе с минной угрозой. Об этом сообщает РБК-Украина.
Штаб противоминных действий прошел оценивание второго уровня по стандартам НАТО во время украинско-американских учений «Си Бриз — 2026». По итогам проверки подразделение признали полностью способным к выполнению миссии.
В ВМС Украины утверждают, что подразделение сможет командовать подчиненными многонациональными силами и взаимодействовать с постоянной противоминной группой НАТО. Оно также получило право выполнять весь комплекс задач по борьбе с морскими минами.
Подготовка к оцениванию продолжалась три года. За это время украинские моряки осваивали стандарты и военные доктрины альянса. Полученный опыт Киев рассчитывает применять при разминировании Черного и Азовского морей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное появление войск НАТО на Украине категорически неприемлемо для Москвы. По его словам, планы по размещению иностранных контингентов действительно разрабатываются странами альянса. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не может допустить их реализации.
Помощник президента РФ Николай Патрушев ранее предупредил, что Запад стремится превратить Черное и Балтийское моря во внутренние акватории НАТО. По его словам, страны альянса используют поддержку Киева для долгосрочного противостояния с Россией. Патрушев назвал расширение военного присутствия НАТО в регионе угрозой безопасности страны.