Восемь песен Раймонда Паулса подпали под запрет в Латвии

«Вы абсолютно правы. Если автор находится под санкциями, а это музыка Паулса, то да, исполнить её будет невозможно. Но если вы хотите послушать, то вы можете зайти домой на YouTube, ввести Raimonds Pauls, текст песни, и сможете послушать. Вы ничего не потеряете в жизни», — заявил Батня.