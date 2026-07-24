График выплат от Соцфонда изменится в августе

В августе график выплат от Социального фонда немного изменится из-за особенностей календаря. Об этом напоминает «МК — Самара».
Восьмое число приходится на субботу, поэтому пособие за этот день будет зачислено заранее — в пятницу, 7 августа. Остальные даты остаются прежними: третьего числа будут перечислены средства по единому пособию на детей и беременных, а также выплаты безработным родителям с детьми до полутора лет.
5 августа поступят деньги из материнского капитала на ребенка до трех лет, а 7 августа — пособие по уходу до полутора лет для официально трудоустроенных. Все суммы, как напоминают в фонде, начисляются за предыдущий месяц, то есть за июль.
Деньги будут поступать либо на карту «Мир», либо через почту — с 1 по 25 августа. Способ получения можно изменить через «Госуслуги», говорится в материале.
36 миллиардов рублей направлено на выплату единого пособия московским семьям с начала года. Сегодня в Московской области меру поддержки получают родители 400 тысяч детей. Более 97 процентов семей оформили выплату от Отделения Соцфонда по Москве и области онлайн через портал «Госуслуги».