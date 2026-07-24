В Сочи рассказали, как будут бороться с прогнозируемым ударом стихии

По словам градоначальника, Сочи сегодня остается главным отечественным курортом. В настоящее время единовременно в городе отдыхают около 170 тысяч человек. С начала года турпоток превысил 3,6 миллиона человек. В июле средняя загрузка средств размещения по городу составила 77%. Бронирование на август уже достигло 72%.