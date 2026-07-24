Второй проходческий щит готовят к запуску в метро Нижнего Новгорода

В монтажном котловане за станцией «Горьковская» подходят к концу пусконаладочные работы перед стартом второго тоннелепроходческого комплекса. Об этом сообщил Макс-канал «Метро НН».
Специалисты генподрядчика совместно с производителями щита из Китая выполнили большой объем предстартовых задач. В стартовом котловане на ложе установлены все элементы головной части комплекса, включая ротор, шнек и блокоукладчик, а также смонтирована и обкатана конвейерная система.
По информации специалистов ГК «Моспроект-3», запуск второго щита запланирован уже на ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что 70 колец обделки прошел щит «Евдокия» для нижегородского метро.