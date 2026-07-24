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Второй проходческий щит готовят к запуску в метро Нижнего Новгорода

Специалисты завершают пусконаладочные работы в котловане за «Горьковской» с участием инженеров из КНР.

В монтажном котловане за станцией «Горьковская» подходят к концу пусконаладочные работы перед стартом второго тоннелепроходческого комплекса. Об этом сообщил Макс-канал «Метро НН».

Специалисты генподрядчика совместно с производителями щита из Китая выполнили большой объем предстартовых задач. В стартовом котловане на ложе установлены все элементы головной части комплекса, включая ротор, шнек и блокоукладчик, а также смонтирована и обкатана конвейерная система.

По информации специалистов ГК «Моспроект-3», запуск второго щита запланирован уже на ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что 70 колец обделки прошел щит «Евдокия» для нижегородского метро.