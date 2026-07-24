Второй проходческий щит готовят к запуску в метро Нижнего Новгорода

Специалисты генподрядчика совместно с производителями щита из Китая выполнили большой объем предстартовых задач. В стартовом котловане на ложе установлены все элементы головной части комплекса, включая ротор, шнек и блокоукладчик, а также смонтирована и обкатана конвейерная система.