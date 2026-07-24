На донской угольной шахте «Дальняя» прошли учения

В ходе учений оценивались навыки персонала по вводу в действие планов ликвидации аварий (ПЛА), а также по проведению мероприятий по спасению людей и локализации инцидентов. Специалисты проверили действия членов и руководителя вспомогательной горноспасательной команды предприятия, а также качество их взаимодействия с профессиональными горноспасателями ВГСЧ.