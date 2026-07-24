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На донской угольной шахте «Дальняя» прошли учения

В ходе учений оценивались навыки персонала по вводу в действие планов ликвидации аварий.

В Ростовской области прошли учения на опасном производственном объекте — шахте угольной «Объединённая шахта “Дальняя” АО “Донской Антрацит”. По данным Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, мероприятие состоялось в рабочем режиме, без остановки технологических процессов.

К отработке действий при нештатных ситуациях был привлекли’Ордена Трудового Красного Знамени военизированный горноспасательный отряд Ростовской области".

В ходе учений оценивались навыки персонала по вводу в действие планов ликвидации аварий (ПЛА), а также по проведению мероприятий по спасению людей и локализации инцидентов. Специалисты проверили действия членов и руководителя вспомогательной горноспасательной команды предприятия, а также качество их взаимодействия с профессиональными горноспасателями ВГСЧ.