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Жители Хабаровского края осуждены за вывоз стратегически важных ресурсов

Объём контрабанды превысил 1,6 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жители Приморского края осуждены за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках стратегически важных ресурсов в крупном размере. Объём контрабанды превысил 1,6 млрд рублей, сообщает официальный канал «Суды Хабаровского коая» Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Дело рассматривал Центральный районный суд Хабаровска. В связи с тем, что фигуранты находятся в международном розыске, судебное разбирательство проведено в заочном порядке. Действия участников преступной группы квалифицированы по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Суд назначил подсудимым реальные сроки — 10 и 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима — и наложил штрафы в размере 700 тыс. и 950 тыс. рублей. Также осуждённым запрещено заниматься внешнеэкономической деятельностью в сфере оптовой торговли лесоматериалами в течение 2−3 лет.

Имущество обвиняемых стоимостью свыше 311 млн рублей обращено в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу — стороны вправе его обжаловать.

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