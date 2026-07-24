Жители Хабаровского края осуждены за вывоз стратегически важных ресурсов

Дело рассматривал Центральный районный суд Хабаровска. В связи с тем, что фигуранты находятся в международном розыске, судебное разбирательство проведено в заочном порядке. Действия участников преступной группы квалифицированы по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Суд назначил подсудимым реальные сроки — 10 и 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима — и наложил штрафы в размере 700 тыс. и 950 тыс. рублей. Также осуждённым запрещено заниматься внешнеэкономической деятельностью в сфере оптовой торговли лесоматериалами в течение 2−3 лет.