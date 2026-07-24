В Светлогорске на три дня изменят схему парковок и проезда велосипедов. Ограничения связаны с проведением «Голосящего КиВиНа». Об этом сообщили на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
Ограничения будут действовать с 15:00 24 июля до 24:00 27 июля. В этот период автомобили разрешат парковать автомобили на следующих улицах:
Ленина — с левой стороны от Штрауса до Калининградского проспекта; Октябрьская — с правой стороны от Динамо до Гагарина; Динамо — с левой стороны от Ленина до смотровой площадки; Подъезд к театру эстрады «Янтарь-холл» — с правой стороны от Динамо до «Янтарь-холла».
С 6:00 24 июля до 24:00 27 июля по велополосам запретят движение велосипедистов на следующих улицах:
Ленина — от Калининградского проспекта до театра эстрады «Янтарь-холл»; Октябрьская — от Динамо до Гагарина.
Отметим, что фестиваль «Голосящий КиВиН» пройдёт в Светлогорске с 24 по 27 июля. Команды выступят на сцене «Янтарь-холла».