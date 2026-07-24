В Светлогорске на три дня изменят схему парковок и проезда велосипедов

Ленина — с левой стороны от Штрауса до Калининградского проспекта; Октябрьская — с правой стороны от Динамо до Гагарина; Динамо — с левой стороны от Ленина до смотровой площадки; Подъезд к театру эстрады «Янтарь-холл» — с правой стороны от Динамо до «Янтарь-холла».