Квадроцикл сбил семилетнюю девочку из Хабаровского края в Приморье

Семилетнюю девочку госпитализировали в реанимационное отделение Находкинской городской больницы. Медики диагностировали у неё открытый перелом черепа с ушибом мозга, ушибы обоих лёгких и перелом ребра. Ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.