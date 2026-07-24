Квадроцикл сбил семилетнюю девочку из Хабаровского края в Приморье

Семилетняя девочка из Хабаровского края получила тяжёлые травмы после наезда квадроцикла в Приморском крае, сообщает прокуратура Приморского края.
ДТП произошло вечером 23 июля в дачном посёлке «Океан» Партизанского муниципального округа. По предварительным данным, 27-летний житель Хабаровска, не имеющий водительского удостоверения, управлял квадроциклом и совершил наезд на ребёнка.
Семилетнюю девочку госпитализировали в реанимационное отделение Находкинской городской больницы. Медики диагностировали у неё открытый перелом черепа с ушибом мозга, ушибы обоих лёгких и перелом ребра. Ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Известно, что семья девочки приехала отдыхать к морю из Хабаровского края.
Прокуратура Партизанского муниципального округа контролирует ход расследования уголовного дела и даст оценку соблюдению требований законодательства.