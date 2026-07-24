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Группа 5sta Family выступит на патриотическом фестивале в Хабаровске 8 августа

Хабаровский край стал участником фестиваля «Русское лето».

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровск стал участником масштабного всероссийского фестиваля «Русское лето» #ZaРоссию, который пройдет по всей стране с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», праздничную эстафету краевая столица примет 8 августа.

На территории парковой зоны стадиона имени Ленина выступят группа 5sta Family, санкт-петербургский фолк-коллектив «Самоварочки» и местные артисты.

Фестивальную атмосферу дополнят спортивными и творческими инициативами. В пресс-службе правительства Хабаровского края отметили, что участие в мероприятии смогут принять представители разных поколений.

— С радостью присоединяемся к масштабному проекту, который объединяет страну через культуру, спорт и национальные ценности. В Год единства народов России мы продолжаем творческую эстафету, чтобы показать, как переплетаются традиционная культура народов, проживающих на территории края, и культура коренных народов Дальнего Востока. Приглашаем всех хабаровчан и гостей краевой столицы принять участие в самом красивом празднике этого лета, — сказала заместитель министра культуры края Ирина Купченко.

Основными темами фестиваля стали традиционная русская культура и традиции народов России.