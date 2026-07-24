Группа 5sta Family выступит на патриотическом фестивале в Хабаровске 8 августа

— С радостью присоединяемся к масштабному проекту, который объединяет страну через культуру, спорт и национальные ценности. В Год единства народов России мы продолжаем творческую эстафету, чтобы показать, как переплетаются традиционная культура народов, проживающих на территории края, и культура коренных народов Дальнего Востока. Приглашаем всех хабаровчан и гостей краевой столицы принять участие в самом красивом празднике этого лета, — сказала заместитель министра культуры края Ирина Купченко.