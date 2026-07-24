Воспитанники детского дома получили новые знания в поездке в Солнечный район

Министерство туризма Хабаровского края организовало познавательную экскурсию для воспитанников детского дома № 27. Мероприятие прошло в рамках шефства над Солнечным районом, которое ведомство осуществляет по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Программа включала знакомство с геологией, посещение промышленных предприятий и активный отдых. Участникам рассказали о пиритах, дали возможность найти минералы и подержать в руках частицы горных пород возрастом в миллионы лет. Также им продемонстрировали работу горнодобывающих предприятий. «Возможность узнавать родной край формирует у детей знания о нашей истории и культуре. Посещение производственных предприятий позволяет своими глазами увидеть промышленную мощь края и со школьного возраста стремиться к будущей профессии. Нам важно, чтобы внимание взрослых чувствовали именно дети-воспитанники детских домов», — отметила министр туризма края Марина Ярцева. В детском доме поблагодарили организаторов за поездку и подчеркнули, что такие дни дают детям понять: мир огромен, интересен и полон открытий.