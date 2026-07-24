«Холодильники для людей» появились в Японии

В Японии разработали охлаждающие боксы, в которых можно укрыться от сильной жары. Устройство внешне напоминает вендинговый автомат — человек заходит внутрь стального бокса, после чего его обдувает потоком воздуха, охлажденным до +5 градусов. При этом температура внутри держится на уровне не выше +15. По словам разработчиков, за несколько минут человек быстро восстанавливается после перегрева. Изобретатели считают, что их устройство может стать альтернативой вентиляторам и кондиционерам, поскольку охлаждает сразу все тело. Авторы проекта также утверждают, что такие боксы потребляют сравнительно немного электроэнергии. Поэтому их предлагают устанавливать там, где люди особенно часто сталкиваются с риском теплового удара. Прежде всего, речь идет о стройплощадках и фермах. Также «холодильники для людей» могут использовать в торговых центрах, школах, на фестивальных площадках и в других общественных местах. Источник: издание «Курсив».