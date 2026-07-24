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Связь продолжают развивать на севере Хабаровского края: новые проекты и спутниковый интернет

В Тугуро-Чумиканском районе началось строительство линии связи до села Чумикан. Новая линия соединит мыс Манорский с Чумиканом, что повысит скорость передачи данных для жителей одного из самых удаленных районов. Строительство ведет инвестор, завершить работы планируют до конца 2026 года. Из порта Советской Гавани стартовала доставка необходимого оборудования и металлоконструкций для возведения 24-метрового антенно-мачтового сооружения. Параллельно.

В Тугуро-Чумиканском районе началось строительство линии связи до села Чумикан. Новая линия соединит мыс Манорский с Чумиканом, что повысит скорость передачи данных для жителей одного из самых удаленных районов. Строительство ведет инвестор, завершить работы планируют до конца 2026 года. Из порта Советской Гавани стартовала доставка необходимого оборудования и металлоконструкций для возведения 24-метрового антенно-мачтового сооружения. Параллельно регион готовится к пилотному запуску услуг связи с использованием новой российской низкоорбитальной спутниковой группировки. Хабаровский край вошел в число пилотных регионов, где связь с применением новых спутников протестируют в первую очередь. Целевой срок старта предоставления услуг — 2027 год, первые тесты по передаче данных запланированы на конец 2026 года. Это долгосрочное решение, которое реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».