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27 тонн мяса птицы отправили из Ростовской области в Катар

Продукцию из Ростовской области экспортировали в Катар.

Источник: Комсомольская правда

С 13 по 17 июля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Катар оформили 27 тонн мяса птицы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она соответствует требованиям страны-импортера, — говорится на сайте надзорного ведомства.

Качество товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений ветеринарных требований в части законности происхождения продукции не выявили. Разрешение на вывоз выдали в системе «Аргус».

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