Лжесотрудник Росфинмониторинга выманил у жительницы Ворсмы 5 млн рублей

Как стало известно, жертвой афериста стала 61-летняя пенсионерка с инвалидностью третьей группы. Под влиянием злоумышленника женщина отправилась в различные ТЦ и перевела на «безопасный» счёт через банкоматы в общей сложности 5 174 000 рублей.