Лжесотрудник Росфинмониторинга выманил у жительницы Ворсмы 5 млн рублей

Жительница Ворсмы лишилась 5 миллионов рублей, поверив лжесотруднику Росфинмониторинга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как стало известно, жертвой афериста стала 61-летняя пенсионерка с инвалидностью третьей группы. Под влиянием злоумышленника женщина отправилась в различные ТЦ и перевела на «безопасный» счёт через банкоматы в общей сложности 5 174 000 рублей.
По информации ведомства, нижегородка знала о существовании подобных мошеннических схем. Ранее с ней даже проводили профилактические беседы.
Возбуждено уголовное дело.
Напомним, что лжесотрудник налоговой выманил у нижегородской пенсионерки 700 000 рублей.