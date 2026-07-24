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Лжесотрудник Росфинмониторинга выманил у жительницы Ворсмы 5 млн рублей

Женщина перевела крупную сумму на «безопасный счет».

Источник: Живем в Нижнем

Жительница Ворсмы лишилась 5 миллионов рублей, поверив лжесотруднику Росфинмониторинга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как стало известно, жертвой афериста стала 61-летняя пенсионерка с инвалидностью третьей группы. Под влиянием злоумышленника женщина отправилась в различные ТЦ и перевела на «безопасный» счёт через банкоматы в общей сложности 5 174 000 рублей.

По информации ведомства, нижегородка знала о существовании подобных мошеннических схем. Ранее с ней даже проводили профилактические беседы.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что лжесотрудник налоговой выманил у нижегородской пенсионерки 700 000 рублей.