Воронежские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

Почти 20% собранного урожая обмолочено. По данным губернатора области Александра Гусева, средняя урожайность в этом году составляет 39,5 ц/га. Более высокие показатели (свыше 50 ц/га) отмечаются в Аннинском, Лискинском, Новоусманском, Рамонском, Семилукском, Хохольском районах. По предварительным оценкам, 90 процентов зерна относятся к продовольственным классам.