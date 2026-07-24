Еще 85 тонн топлива отправили в Ванинский и Советско-Гаванский районы

Этот объем автомобильного топлива был накануне отправлен на побережье Татарского пролива в четырех бензовозах. В целом краевые власти постепенно стабилизируют ситуацию с поставками топлива в районы Хабаровского края. Для этого чиновники уже выработали механизм регулярных поставок топлива и делают все необходимое для минимизации сбоев в этом процессе. «Мы планируем в ближайшие дни нормализовать продажи как минимум на всех шести АЗС сети компании “Трансбункер”. Топливо будет в наличии. Кроме того, мы контролируем загрузку каждого бензовоза, который доставляет бензин потребителям, особенно в удаленные территории, чтобы исключить возможные махинации», — заявил министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков. Добавим, что также 30 тонн топлива было отправлено в Верхнебуреинский район. Сейчас его распределяют по местным автозаправочным станциям, чтобы исключить возникновение ажиотажа. При этом в регионе сохраняется запрет на продажу бензина в канистры, чтобы не создавать искусственный дефицит из-за возможного ажиотажа.