МВД объявило в розыск главного редактора The Insider* Романа Доброхотова**

В 2021 году адвокат Доброхотова** Юлия Кузнецова сообщила РИА Новости, что в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы, он объявлен в розыск. Как сообщало ФСБ, в ночь на 1 августа Доброхотов** прибыл в село Колещатовка Воронежской области и перешел границу с Украиной в обход установленных пунктов пропуска. В 2022 году суд заочно арестовал журналиста.