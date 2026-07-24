МВД объявило в розыск главного редактора The Insider* Романа Доброхотова**

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск главного редактора The Insider* Романа Доброхотова**, его карточка числится в базе МВД РФ, выяснило РИА Новости.
«Доброхотов Роман Александрович**… Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указывается в ведомственной базе.
В 2021 году адвокат Доброхотова** Юлия Кузнецова сообщила РИА Новости, что в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пресечении границы, он объявлен в розыск. Как сообщало ФСБ, в ночь на 1 августа Доброхотов** прибыл в село Колещатовка Воронежской области и перешел границу с Украиной в обход установленных пунктов пропуска. В 2022 году суд заочно арестовал журналиста.
Минюст РФ внес Доброхотова** в реестр иностранных агентов в марте 2025 года.
* Издание внесено в перечень иноагентов в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.