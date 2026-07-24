Берёзовый пластырь. Пермячка едет на выставку юных изобретателей в Пекин

Ученица 10-го класса пермской школы № 93 Дарья Шейнина вошла в состав российской сборной для участия в Международной выставке юных изобретателей IEYI 2026. Масштабное событие пройдёт в Пекине с 27 по 30 июля.
Всего организаторы получили более 80 заявок из 25 городов России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Норильска и Читы. Экспертный совет отобрал 11 проектов. В их число вошла разработка пермячки Даши Шейниной.
Спасение для молодых деревьев.
Своё изобретение Дарья назвала «BioBark». Это биоразлагаемый гель-пленкообразователь на основе сфагнового мха и натуральных полимеров. Состав помогает регенерировать повреждения коры деревьев: удерживает влагу, предотвращает гниение и не мешает растению дышать до полного зарастания ран.
Идея родилась от желания помочь деревьям: рядом с домом Даши вандалы повредили молодые берёзки. Раны на стволах не заживали, намокали и гнили. Магазинные средства не помогали. Тогда девочка нашла решение. Даша занимается проектной деятельностью с ранних лет, в 8 лет она уже получила свой первый патент.
Почему именно сфагнум? Даша объясняет это просто и по-научному:
«Сфагновый мох мне очень нравится. Мы уже использовали его в других проектах. По сути, это природный антисептик, — говорит Дарья Шейнина. — Я использовала его потому, что мы давно его исследуем. Конечно, есть садовый вар или обычная глина, которыми садоводы замазывают спилы деревьев, но гель — это другое, он не позволяет жить бактериям».
А на ощупь «BioBark», по словам изобретательницы, напоминает что-то совершенно неожиданное.
«По ощущениям гель похож на прозрачный каучук, напоминает резинку, которой чистят замшу», — делится Даша.
Готовность номер один.
Сейчас Даша уже в Москве и готовится к поездке в Пекин. Она ещё определяет свой профессиональный путь: склоняется к биотехнологиям или инженерии с углублённым изучением английского и китайского. Но главное юный изобретатель усвоила давно: если нет готового решения — его нужно найти.
25 июля российская команда отправится в столицу Китая.
Выставка в легендарном «Водном кубе».
Мероприятие пройдёт в Пекинском национальном плавательном комплексе — знаменитом «Водном кубе». Это сооружение строили к Олимпиаде-2008 для водных видов спорта: именно здесь было установлено 24 мировых рекорда. Позднее арену реконструировали для соревнований по кёрлингу на зимней Олимпиаде-2022. Комплекс находится в Олимпийском парке Пекина, по соседству со стадионом «Птичье гнездо».
В конце июля пермскому «берёзовому пластырю» предстоит покорять не только деревья, но и международное жюри. Желаем Даше отличного выступления и удачи!
Кстати.
О необычных разработках школьников из Перми можно узнать в виртуальном музее детских изобретений. В пяти онлайн-залах представлено тридцать разработок ребят.