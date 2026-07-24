Берёзовый пластырь. Пермячка едет на выставку юных изобретателей в Пекин

«Сфагновый мох мне очень нравится. Мы уже использовали его в других проектах. По сути, это природный антисептик, — говорит Дарья Шейнина. — Я использовала его потому, что мы давно его исследуем. Конечно, есть садовый вар или обычная глина, которыми садоводы замазывают спилы деревьев, но гель — это другое, он не позволяет жить бактериям».