Минтранс разрабатывает новый знак парковки для многодетных семей

«Сейчас мы предлагаем выбрать, как будет выглядеть этот знак. В голосовании — семь вариантов. Тот, который поддержит большинство, может появиться на дорогах России и стать частью большого проекта по созданию более удобной и семейноцентричной городской среды», — говорится в сообщении к картинкам.