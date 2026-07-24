Минтранс разрабатывает новый знак парковки для многодетных семей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак парковки для многодетных семей, сообщило министерство.
«Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Он позволит выделять специальные места там, где они особенно нужны: у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций», — говорится в сообщении.
Министерство опубликовало в мессенджере «Макс» варианты знака, за которые предлагает полосовать.
«Сейчас мы предлагаем выбрать, как будет выглядеть этот знак. В голосовании — семь вариантов. Тот, который поддержит большинство, может появиться на дорогах России и стать частью большого проекта по созданию более удобной и семейноцентричной городской среды», — говорится в сообщении к картинкам.
Голосование продлится до 14 августа.