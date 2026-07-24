Более 40 новых врачей и медсестер пришли в Горбольницу № 4 Калининграда

С начала года в структурные подразделения Городской больницы № 4 Калининграда трудоустроены 42 специалиста: 20 врачей и 22 сотрудника со средним медицинским образованием. Об этом сообщили в медицинском учреждении.
Среди новых сотрудников — гастроэнтеролог Даниил Буланый, переехавший из Санкт-Петербурга. Он окончил педиатрический университет, ординатуру по гастроэнтерологии и прошел целевое обучение по направлению больницы. «Город очень понравился — красивый, ухоженный, недалеко от центральных областей. Здесь предлагали выплаты», — рассказал доктор. Участковый терапевт Кристина Тюгулова приехала в Калининград из Саратова три года назад. Она планирует поступать в ординатуру БФУ по дерматовенерологии.
За полгода в больницу пришли 10 участковых терапевтов, три терапевта, акушер-гинеколог, врачи приемного отделения, ультразвуковой и клинической лабораторной диагностики, рентгенолог. Четыре врача переехали из Чувашии, Саратовской, Смоленской и Ленинградской областей. Четыре медсестры прибыли из Анапы, Белгорода, Омска и Мурманска. Сейчас в штате больницы 190 врачей и 223 специалиста со средним образованием. Продолжают действовать меры поддержки: выплаты при трудоустройстве, компенсация аренды жилья, жилищные сертификаты до 2,5 млн рублей, программа «Приведи друга».
Министр здравоохранения области Сергей Дмитриев отметил, что системная работа по привлечению кадров ведется по поручению губернатора. Он подчеркнул, что в регионе развивают наставничество, повышение квалификации, укрепляют материально-техническую базу и ведут профориентацию.