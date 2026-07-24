Более 40 новых врачей и медсестер пришли в Горбольницу № 4 Калининграда

Среди новых сотрудников — гастроэнтеролог Даниил Буланый, переехавший из Санкт-Петербурга. Он окончил педиатрический университет, ординатуру по гастроэнтерологии и прошел целевое обучение по направлению больницы. «Город очень понравился — красивый, ухоженный, недалеко от центральных областей. Здесь предлагали выплаты», — рассказал доктор. Участковый терапевт Кристина Тюгулова приехала в Калининград из Саратова три года назад. Она планирует поступать в ординатуру БФУ по дерматовенерологии.