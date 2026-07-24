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Красноярцы могут пройти опрос для разработки бренда города

Красноярский туристско-информационный центр запустил онлайн-опрос, который поможет создать бренд Красноярска.

Красноярский туристско-информационный центр запустил опрос, который поможет создать бренд Красноярска. Принять в нем участие может любой желающий.

Анкета включает около 40 вопросов. Так, например, жителей спрашивают, какие три слова у них ассоциируются с Красноярском, какая цветовая палитра подходит городу, какой музыкальный стиль передает его дух. Также предлагают выбрать главные символы, оценить архитектуру и общественные пространства, назвать блюда, которые должен попробовать каждый гость. Есть и необязательные вопросы — например, о локальных словах, шутках и мемах, понятных только красноярцам.

Эксперты проанализируют природные, культурные и событийные объекты, определят главные точки притяжения и символы, которые лягут в основу нового визуального образа.

По итогам подрядчик разработает концепцию бренда, стратегию продвижения, визуальное оформление и рекомендации по использованию. Его будут использовать в сувенирной продукции, навигации, информационных табличках, welcome-зонах в аэропорту и на вокзале.

Ранее в администрации Красноярска сообщили, что конкурс на разработку концепции городского и туристического бренда выиграла компания из Санкт-Петербурга.

Фото на главной: magnific.com.

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