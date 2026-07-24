Красноярцы могут пройти опрос для разработки бренда города

Анкета включает около 40 вопросов. Так, например, жителей спрашивают, какие три слова у них ассоциируются с Красноярском, какая цветовая палитра подходит городу, какой музыкальный стиль передает его дух. Также предлагают выбрать главные символы, оценить архитектуру и общественные пространства, назвать блюда, которые должен попробовать каждый гость. Есть и необязательные вопросы — например, о локальных словах, шутках и мемах, понятных только красноярцам.