Как правильно и безопасно собирать грибы, рассказали красноярцам

В Красноярском крае стартовал сезон активного сбора грибов. В лесу появились маслята, лисички. Люди знающие места, находят белые грибы. Их нельзя назвать диетическим продуктом, так как из-за наличия в составе хитина, который не усваивается человеческим организмом, грибы не рекомендуют детям до 10 лет и людям с проблемами ЖКТ. Однако при не очень высокой калорийности (90 процентов состава — вода) грибы богаты витаминами A, C, B, D, PP, а также такими микроэлементами, как кальций, медь, железо, калий. Отправляясь на тихую охоту, важно выполнять простые правила: собирать лучше, срезая грибы ножом, и не в пакет, а в плетеную корзинку; с собой необходимо взять спички, воду, заряженный телефон, плащ-дождевик; надеть яркую одежду, защитить ноги от клещей, змей, ушибов — высокими ботинками или сапогами. Сбор лучше всего начинать рано утром, пока грибы не прогрелись на солнце — так они лучше сохранятся. Чтобы получить экологически чистый продукт, уйти подальше от автотрасс и промзон, поскольку грибы, как губка впитывают тяжелые металлы. Нельзя брать грибы: в съедобности которых не уверен; старые, размякшие, водянистые или трухлявые — даже съедобные перезревшие и поеденные насекомыми грибы могут привести к отравлению. Перерабатывать результат тихой охоты необходимо в день сбора. После этого — положить грибы на час-полтора в подсоленную воду, чтобы избавиться от жучков, гусениц, червячков и т. п. При приготовлении грибы следует хорошо измельчить. Варить в два этапа. На первом дать покипеть 10 минут, затем слить воду и отварить повторно. Только после этого можно готовить блюда. Герметически закатанные в домашних условиях грибы могут стать причиной смертельного заболевания — ботулизма. Поэтому необходимо тщательно промывать грибы перед консервацией, строго соблюдать рекомендации по количеству соли и уксуса.