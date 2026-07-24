В Зеленограде привели в порядок Дунькин пруд

«Ранее водоем, являющийся любимым местом отдыха жителей округа, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдалось разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда», — рассказал Петр Бирюков.