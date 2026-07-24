В Зеленограде привели в порядок Дунькин пруд

Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Дунькиного пруда в Зеленограде. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Ранее водоем, являющийся любимым местом отдыха жителей округа, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдалось разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда», — рассказал Петр Бирюков.
Водоем очистили от ила, обновили береговую полосу и сформировали зону биоплато.
На первом этапе извлекли иловые отложения общим объемом более 5,6 тысячи кубометров. Это позволило минимизировать риск прогревания верхних слоев воды и локализовать процесс цветения. Затем сформировали ложе водоема с помощью отсыпки крупнозернистого песка и устройства водоупорного слоя.
Кроме того, отремонтировали береговую полосу протяженностью почти 241 метр. В северной части водоема сделали пологий выход для водоплавающих птиц. На финальном этапе обустроили зону биоплато общей площадью 250 квадратных метров, в которой высадили водные растения.
Специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов. В случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.